Госдума в марте намерена принять закон об аресте военных без суда во время мобилизации

Речь идет о законопроекте «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время». Документ разработали по указу Владимира Путина.

Госдума в марте намерена принять закон об аресте военных без суда во время мобилизации. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщили «Известия» со ссылкой на главу комитета по обороне Андрея Картаполова.

Речь идет о законопроекте «О некоторых особенностях применения дисциплинарного взыскания — дисциплинарный арест в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время». Документ разработали по указу Владимира Путина.

В пояснительной записке к документу говорится, что в период мобилизации, действия военного положения и в военное время особую актуальность приобретает соблюдения военнослужащим воинской дисциплине. В том числе и применение дисциплинарного ареста. Авторы считают, что из-за отсутствия такого наказания командиры не могут поддерживать дисциплину среди подчиненных.

В случае принятия закона, дисциплинарный арест станет крайней мерой наказания. Его будут применять лишь тогда, когда другие способы влияют на поведение.

Дисциплинарный арест грозит за одно из 19 нарушений: самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения воинских обязанностей, невыполнение уставных правил, несение службы в состоянии опьянения и другие.