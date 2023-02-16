Европарламент принял резолюцию с призывом о поставках истребителей для ВСУ

Документ приурочили к годовщине начала российской спецоперации на Украине.

Европарламент принял резолюцию с призывом о поставках истребителей для ВСУ. Об этом пишет РБК .

Документ приурочили к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Его поддержали 444 парламентария, против проголосовали 26.

Как отметили авторы резолюции, начало военных действий на Украине «коренным образом изменило геополитическую ситуацию в Европе, что требует от ЕС смелых, отважных и всеобъемлющих политических решений». В связи с этим в Европарламенте решили серьезней подойти к вопросу поставок Украине истребителей, вертолетов и ракетных систем.

Также в Европарламенте рассмотрят вопрос о существенном увеличении поставок боеприпасов.