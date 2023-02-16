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Более 100 рязанцев за неделю воспользовались «антигололедной горячей линией «Рязанского городского оператора»
Специалисты УК обработали 120 обращений по поводу гололеда на дорогах. Из них 32 заявки относились к другим территориям, находящимся вне зоны управления компаний «Рязанского городского оператора». Тем не менее, работники «РГО» помогли городским службам.

Более 100 рязанцев за неделю воспользовались «антигололедной горячей линией «Рязанского городского оператора». Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба компании.

Специалисты УК обработали 120 обращений по поводу гололеда на дорогах. Из них 32 заявки относились к другим территориям, находящимся вне зоны управления компаний «Рязанского городского оператора». Тем не менее, работники «РГО» помогли городским службам.

УК «Бытремсервис» и «РГО» обработали муниципальные территории антигололедными реагентами в районе домов №№ 69 и 70 на улице Гагарина в Рязани. Бригада ООО «Жилсервис Рязань» убрала лед во дворе дома № 15 по улице Советской Армии. А бригада управляющей компании «Зеленая Роща» качественно отработала заявку от жителей дома 11 на улице Шевченко.

Также возможностями «горячей линии» воспользовались и жители Касимова. Жители дома № 15 микрорайона Приокский обратились с просьбой ликвидировать на придомовой территории наледь. В тот же день сотрудники ООО «ЖКО-17 КАСИМОВ» провели работы по очистке.

Работа горячей линии продолжится. Она организована для жильцов домов, которые находятся в обслуживании управляющих компаний «Рязанского городского оператора». В их число входят 9 управляющих компаний, работающих на территории Рязани, Касимова, Рязанского района. Всего это 767 жилых многоквартирных дома. Полный список можно посмотреть на сайте.

Фотоотчеты о проделанной работе по чистке дворовых территорий от снега и льда выложили в специальной группе ВК.

Телефон «горячей линии» +7 (920) 637-77-09, заявки принимаются по будням с 8.00 до 17.00.

Напомним, горячая линия заработала 8 февраля 2023 года.