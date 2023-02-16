Более 100 рязанцев за неделю воспользовались «антигололедной горячей линией «Рязанского городского оператора». Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба компании.
Специалисты УК обработали 120 обращений по поводу гололеда на дорогах. Из них 32 заявки относились к другим территориям, находящимся вне зоны управления компаний «Рязанского городского оператора». Тем не менее, работники «РГО» помогли городским службам.
УК «Бытремсервис» и «РГО» обработали муниципальные территории антигололедными реагентами в районе домов №№ 69 и 70 на улице Гагарина в Рязани. Бригада ООО «Жилсервис Рязань» убрала лед во дворе дома № 15 по улице Советской Армии. А бригада управляющей компании «Зеленая Роща» качественно отработала заявку от жителей дома 11 на улице Шевченко.
Также возможностями «горячей линии» воспользовались и жители Касимова. Жители дома № 15 микрорайона Приокский обратились с просьбой ликвидировать на придомовой территории наледь. В тот же день сотрудники ООО «ЖКО-17 КАСИМОВ» провели работы по очистке.
Работа горячей линии продолжится. Она организована для жильцов домов, которые находятся в обслуживании управляющих компаний «Рязанского городского оператора». В их число входят 9 управляющих компаний, работающих на территории Рязани, Касимова, Рязанского района. Всего это 767 жилых многоквартирных дома. Полный список можно посмотреть на сайте.
Фотоотчеты о проделанной работе по чистке дворовых территорий от снега и льда выложили в специальной группе ВК.
Телефон «горячей линии»
Напомним, горячая линия заработала 8 февраля 2023 года.