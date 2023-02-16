Боец «Вагнера» Елизаров раскрыл потери Украины в Соледаре

По его словам, потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери военных сил России.

Боец «Вагнера» Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос» раскрыл потери Украины в Соледаре. Его слова в четверг, 16 февраля, привели РИА Новости.

По его словам, потери оборонявших Соледар украинских войск в шесть-семь раз превысили потери военных сил России.

«Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — сказал Елизаров.

Ранее сообщалось, что Елизаров — выпускник Рязанского десантного училища. Он командовал штурмом Соледара, после чего стал Героем России, ЛНР и ДНР.