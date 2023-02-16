А что в кино? «Праведник», «Винни Пух: кровь и мед» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Мелодрама из США «Одиноки вместе». Девушка Джун арендует дом в пригороде Нью-Йорка, чтобы провести в нем отпуск со своим парнем. Но приехав на место, она обнаруживает, что в доме уже живет некий Чарли. Молодые люди вынуждены уживаться вместе до выяснения обстоятельств.

Фильм ужасов из Великобритании «Винни-Пух: Кровь и мед». Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу.

Синема Парк «Формула Кино» и канал «Ю» запускают большой кинопоказ реалити «Ждули». Зрители увидят невероятные истории любви девушек, которые решили связать свою жизнь с заключенными.

Еще один фильм ужасов из Испании «Заклятье. Первое причастие». Новенькая Сара пытается вписаться в компанию подростков. Однажды вечером она идет с ними в ночной клуб, а по дороге домой друзья встречают маленькую девочку с куклой в руках, одетую в старомодное платье для первого причастия. Сара еще не знает леденящую городскую легенду о девочке-призраке, готовой отомстить любому, кому не посчастливится пересечь ее путь.

Российская комедия «Эта любовь». Пять историй романтических отношений переплетаются в канун Дня Святого Валентина в маленьком городе у подножья горы.

Действия военно-исторической драмы из России «Праведник» разворачиваются в 1942 году. Офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев. Им предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее.

Главная героиня фильма «Непослушная» двадцатилетняя Эля — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей, глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей пытается ее «купить», но девушка не соглашается. Тогда молодой человек предлагает ей пари — свидания в обмен на отказ от строительства.

Комедийный боевик из США с Дженнифер Лопез в главной роли «Моя пиратская свадьба». Дарси и Том готовятся к роскошной свадьбе на острове. Им немного досаждают мама жениха и бывший невесты. Но вскоре пара поймет, что это были лишь мелочи: прямо на церемонию врываются пираты и берут гостей в заложники. Дарси и Тому предстоит всех спасти.

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