Завершились прения сторон по делу экс-мэра Сергея Карабасова

В среду, 15 февраля, в рязанском областном суде продолжились прения сторон по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу о детской площадке экс-мэра Сергея Карабасова.

В среду, 15 февраля, в рязанском областном суде продолжились прения сторон по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу о детской площадке экс-мэра Сергея Карабасова. На заседании присутствовал корреспондент РЗН.инфо.

Первым выступил Михаил Пузанов. Он заявил, что считает приговор Советского районного суда необоснованным и незаконным.

«Весь приговор опирается на показания свидетелей, которые противоречат друг другу… Прошу отменить его и оправдать нас», — пояснил он.

Пузанов добавил, что компания ООО «Уютный двор» существует более 17 лет. За это время cпортивное оборудование, поставляемое организацией, появилось в более тысячи дворах Московской и Владимировской областях. А случаев неисполнения контрактов не было.

Затем слово взял адвокат Михаила Пузанова Антон Саенко.

«Полагаю, что виновность подсудимого не доказана и в его действиях отсутствует уголовное нарушение. Потерпевший по данному делу является муниципальное образование. А представитель потерпевшей стороны, администрация города, не имеет полномочий. Не был допрошен глава муниципального образования (прим.ред. -в то время Юлия Рокотянская). Поэтому нарушены права на защиту потерпевшего и всех осуждённых. Незаконный приговор должен быть отменён. Пузанов должен быть оправдан», — пояснил юрист.

Адвокат обратил внимание, что прокуратура не ходатайствовала об уточнении обвинения и поддержала решение, вынесенное судом.

Саенко подчеркнул, что Михаил Пузанов хотел сделать город лучше и его компания могла бы установить оборудование даже на неподготовленной площадке в Лесопарке, но «оборудование пришло бы в негодность и пользоваться им было травмоопасно».

В свою очередь представитель администрации города сообщила, что поддержит любое решение суда.

В завершении прений сторон выступил прокурор. Он выделил несколько основных пунктов, которые, по его мнению, указывают на наличие преступления.

«Закупочная процедура, была проведена способом обеспечивающимся гарантированную победу компании „Уютный двор“, в контракте которого был установлен срок — 5 суток. Этого времени явно недостаточно для его исполнения и поэтому установка не была выполнена в полном объеме. Акт и оплата контракта произведены до начала выполнения работ и до закупки части оборудования. Это указывает на хищение денежных средств. Частичная поставка оборудования лишь продуманный ход, способ сокрытия преступления…», — заключил прокурор.

Он отметил, что сделанные судом незначительные уточнения в обвинении не нарушают прав обвиняемых, не изменяют объём предъявленного обвинения и не нарушают прав обвиняемых на защиту.

Судебная коллегия поинтересовалась у подсудимых и стороны защиты, желают ли они после завершения прений внести реплики. Все согласились. Однако Сергей Карабасов попросил перенести заседание, так как один из его адвокатов Эдуард Видакас отсутствовал. Судебная коллегия одобрила предложение.

Следующее заседание состоится 27 февраля.

Напомним, по делу с «площадкой-призраком» в рязанском лесопарке также проходят бывший и.о. главы администрации Сергей Карабасов и начальник управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорь Ковалев.