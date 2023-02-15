ВСУ расстреляли группу медиков под Угледаром

ВСУ расстреляли группу медиков под Угледаром. Об этом в среду, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Медики направлялись в Угледар для эвакуации раненых.

«Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара. Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили», — рассказал агентству советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Гагин отметил, что это не первый случай обстрела медиков. Корректировка ведется при помощи квадрокоптеров.