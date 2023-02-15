Во Владимирской области таксист избил пассажира гвоздодером

Во Владимирской области таксист избил пассажира гвоздодером. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил портал «Pro город 33″.

Мужчина подрабатывал на частном извозе. Во время подработки привез своего знакомого в деревню для покупки алкоголя. Пассажир отказался оплачивать поездку и начал оскорблять водителя.

После этого таксист достал из багажника гвоздодер, повалил знакомого на землю и нанес десять ударов по голове, грудной клетке и другим частям тела. У потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб легкого и другие повреждения различной степени тяжести.

Нападавший получил два года тюрьмы.