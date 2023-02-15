В Воронежской области водитель «Лады» погибла при опрокидывании авто в кювет

В Воронежской области произошло смертельное ДТП. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне во вторник, 14 февраля, в 10.40 часов в Калачеевском районе на 20 километре автодороги «Калач-Манино-граница Волгоградской области». Там 42-летняя жительница Аннинского района на автомобиле «Lada 219060» не справилась с управлением и вылетела в кювет.

От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.