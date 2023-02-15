В шоу Малахова рассказали, что Александр Логунов пишет письма теще из СИЗО

Мать Елены Логуновой Наталия Кошелева заявила, что она получила три письма с разницей в месяц. В них зять просит пощады и прощения, а также помилования.

В шоу Малахова на телеканале «Россия» рассказали, что Александр Логунов пишет письма теще из СИЗО. Эфир опубликовали в среду, 15 февраля.

Мать Елены Логуновой Наталия Кошелева заявила, что она получила три письма с разницей в месяц. В них зять просит пощады и прощения, а также помилования.

«Что случилось, то случилось. Нужно нам думать о будущем… Никто про Лену никогда не забывал, не рубите с плеча на сроках, умоляю вас… Это трагедия наша общая, я несу за это наказание. Я поступил как трус, как подлый человек. Я осознал давно уже, что произошло. Я хочу разделить с вами боль утраты и тяжесть души», — говорится в письмах.

Кошелева заявила, что эти слова ее не трогают.

«Я не вижу раскаяния, не вижу, что это написано от души. Я не хочу отвечать, не общаться с его семьей», — заявила мать Елены Логуновой.

Также в эфире рассказали, что семья Александра прислала представителя на похороны, но сами не пришли на прощание. По словам корреспондента телеканала, представителем была девушка, которая после церемонии сказала: «Наконец-то этот цирк закончился».

Журналист после похорон встретил отца, а также бабушку и дедушку Александра Логунова, но общаться с ним они не стали.

Кроме того, Кошелева рассказала, что внучки сейчас живут по неделе «у разных бабушек». По ее словам, мать Логунова часто пишет заявления, что Кошелева плохой опекун.

При этом родители Елены заявили в эфире, что что мать Александра Логунова помогала ему вывозить тело девушки: она попала на камеры в день ее пропажи.

Выпуск программы можно посмотреть по ссылке.

Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала в июле 2021 года. В октябре 2022 года ее тело обнаружили в Спасском районе. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — Александра. До апреля он будет находится в СИЗО. Елену похоронили 21 января в Белоомуте Московской области.