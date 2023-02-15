В Рязанском районе пьяный водитель на «Форде» вылетел в кювет

В Рязанском районе пьяный водитель на «Форде» вылетел в кювет. Об этом сообщило ИД «Пресса».

Авария случилась во вторник, 14 февраля, около в 23.10 на 496-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» недалеко от деревни Полково. По предварительной информации, 53-летний житель Заборья на Ford Transit не справился с управлением и вылетел в кювет. Автомобиль перевернулся.

Прибывшие полицейские выяснили, что водитель сел за руль пьяным. Алкотестер показал 0,690 мг/л.

Пострадавший получил лишь гематомы и ушибы.

Проводится проверка.