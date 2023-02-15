В рязанской школе № 75 сработала тревожная кнопка, на место выезжали сотрудники Росгвардии

В среду, 15 февраля, в школе сработала кнопка тревожной сигнализации.

В среду, 15 февраля, в рязанской школе № 75 сработала тревожная кнопка. Об этом РЗН. инфо сообщили пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства выехали на место и обнаружили около учебного заведения неизвестного мужчину. Уточняется, что при нем не было запрещенных предметов. Также силовики не зафиксировали нарушений общественного порядка.

По словам очевидцев, мужчина раздавал в школе рекламные буклеты.