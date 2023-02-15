В Рязанской области возбудили уголовное дело за неоднократное незаконное подключение к газопроводу

В Рязанской области по заявлению «Газпром межрегионгаз Рязань» в отношении жителя Рыбного возбуждено уголовное дело о самовольном подключении к газопроводу. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Абонента отключили от газоснабжения за долг в размере более 100 тысяч рублей, но после он неоднократно незаконно подключался к системе газопотребления.
Рязанцу грозит лишение свободы сроком до двух лет или штраф в размере 80 тысяч рублей.
«Пытаясь обойти закон, граждане зачастую не задумываются, что несанкционированные подключения могут привести к тяжелым последствиям. Самовольное подключение к газовым сетям категорически запрещено», — отметил заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.