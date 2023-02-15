В Рязани задержали мужчину с «синтетикой»
В Рязани задержали мужчину с «синтетикой». Об этом в среду, 15 февраля,
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали 20-летнего местного жителя на улице Строителей. В присутствии понятых молодого человека обыскали. При нем было обнаружено 85 свертков с мефедроном массой 140 граммов.
Выяснилось, что рязанец находился в розыске за подделку документов.
По предварительной информации, молодой человек был закладчиком.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.