В Рязани руководителя медучреждения поймали на взятке

В Рязани руководителя медучреждения поймали на взятке. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что в период с сентября 2019 года по декабрь 2022 года обвиняемая лично или с помощью посредников получала от подчиненных взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по служебной деятельности, а также за принятие входящих в ее служебные полномочия решений о начислении им повышенного размера премий за счет средств от приносящей доход деятельности.

За три года своей работы главврачом она присвоила 16 миллионов рублей.

Женщину задержали. Ей предъявлены обвинения.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств.