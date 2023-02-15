В Рязани продлили арендную плату в один рубль за земельный участок для инвесторов

В Рязани продлили арендную плату в один рубль за земельный участок для инвесторов. Об этом в среду, 15 февраля, сообщили на заседании областного правительства.

Сообщается, что на заседании утвердили законопроект, который на 2023 год продлевает арендную плату в размере одного рубля за первый год аренды за земельный участок для инвесторов, которые реализуют масштабные проекты.

«Это один из тех механизмов, которые позволяют реально стимулировать инвестиционную деятельность в Рязанском регионе. Мера работает очень хорошо, инвесторы активно пользуются», — сказал глава региона.

По словам главы минтерриторий Жанны Фоминой, прием заявок на участие в региональной программе поддержки местных инициатив граждан завершился. Подано 365 заявок на общую сумму более 756 млн рублей, что на 90 заявок больше, чем в 2022 году. Павел Малков положительно оценил текущие показатели.