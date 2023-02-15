В праздничные дни МЖД пустит дополнительный рейс из Рязани в Москву

В праздничные дни МЖД пустит дополнительный рейс из Рязани в Москву. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

«В выходные и праздничные дни февраля электропоезда ЦППК на всех направлениях будут курсировать по специальному графику. Компания вносит изменения в расписание электропоездов совместно с МЖД. Корректировки связаны с тем, что в праздничные дни накануне Дня защитника Отечества люди чаще ездят в область, а после них — в Москву», — говорится в сообщении.

Так, 22 февраля поезда будут курсировать по пятничному расписанию, а 23 и 24 февраля — по расписанию субботы. Также компания 26 февраля пустит дополнительный экспресс из Рязани до Москвы: № 7051 Рязань-2 — Москва, Казанский вокзал отправлением в 15.45.В пресс-службе пояснили, что в региональных центрах расписание также скорректируют и информацию разместят на официальном сайте компании, железнодорожных станциях, остановочных пунктах и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».