В Польше обвинили Германию в начале российской спецоперации на Украине

В Польше обвинили Германию в начале российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Lenta.ru .

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире польского телеканала Polsat заявил, что поддержка Германией Владимира Путина привела к началу спецоперации на Украине.

По его словам, своей поддержкой Германия построила силу России, которая позволила начать СВО.

Также Блащак отметил, что в настоящее время позиция Германии изменилась и Берлин стремится оказывать Москве противодействие.

При этом глава Минобороны выразил уверенность в том, что конфликт на Украине затянется на долгое время.