В Польше обвинили Германию в начале российской спецоперации на Украине
В Польше обвинили Германию в начале российской спецоперации на Украине. Об этом пишет
Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире польского телеканала Polsat заявил, что поддержка Германией Владимира Путина привела к началу спецоперации на Украине.
По его словам, своей поддержкой Германия построила силу России, которая позволила начать СВО.
Также Блащак отметил, что в настоящее время позиция Германии изменилась и Берлин стремится оказывать Москве противодействие.
При этом глава Минобороны выразил уверенность в том, что конфликт на Украине затянется на долгое время.