В Подмосковье пьяный мигрант избил сотрудницу Wildberries из-за невзаимной любви

В Подмосковье пьяный мигрант избил сотрудницу Wildberries из-за невзаимной любви. Об этом в среду, 15 февраля, пишет LIFE.

Девушка видела мужчину первый раз в жизни. Он несколько часов приставал к потерпевшей и признавался в любви. Работница маркетплейса попросила мужчину покинуть помещение и получила несколько ударов в лицо. Избиение продолжилось в холле здания.

После этого нападавший скрылся с места преступления.

По предварительной информации мужчина является уроженцем одной из республик Средней Азии. Полиция установила его личность. Ведется розыск.