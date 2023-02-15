В Минобороны сообщили о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР

ВСУ отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых рубежей.

В Минобороны сообщили о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР. Информацию об этом разместили в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что вторая линия обороны была более укрепленной, но это не остановило прорыв российских военных.

ВСУ отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых рубежей. Позиции оставляли в спешке, не успев забрать имущество и тела убитых.

«Прикрывая свой отход, ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами НАТОвского образца. Несмотря на это, мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия», — говорится в сообщении.

Фото — скриншот из видео