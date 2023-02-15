В Минобороны сообщили о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР
ВСУ отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых рубежей.
В Минобороны сообщили о прорыве двух линий обороны ВСУ в ЛНР.
Сообщается, что вторая линия обороны была более укрепленной, но это не остановило прорыв российских военных.
ВСУ отступили на расстояние до трех километров от ранее занимаемых рубежей. Позиции оставляли в спешке, не успев забрать имущество и тела убитых.
«Прикрывая свой отход, ВСУ дистанционно заминировали район противопехотными минами НАТОвского образца. Несмотря на это, мотострелки успешно закрепились на занятых рубежах и продолжили наступательные действия», — говорится в сообщении.
Фото — скриншот из видео