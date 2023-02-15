В Ленинградской области мужчина подрался с сожительницей и зарезал общую собаку

В Ленинградской области мужчина подрался с сожительницей и зарезал общую собаку. Об этом в среду, 15 февраля, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Сообщается, что несколько дней назад мужчина поссорился со своей сожительницей. В процессе ссоры он начал избивать девушку, но питомец начал кидаться на него, пытаясь защитить хозяйку. Тогда мужчина взял нож и несколько раз ударил им собаку. Животное погибло. Затем мужчина кинул тело животного в мешок и оставил на балконе.

Псу было четыре года. Его взяли из приюта.

Сам фигурант ранее был судим ранее за угрозу убийством. На него составили административный протокол.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.