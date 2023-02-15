В Красноярском крае столкнулись «Тойота» и «Субару», погибли два человека
Авария произошла в среду, 15 февраля, в 09:00 в Казачинском районе.
В Красноярском крае столкнулись «Тойота» и «Субару», погибли два человека. Об этом
Авария произошла в среду, 15 февраля, в 09:00 в Казачинском районе. На 178 километре трассы «Красноярск-Енисейск» столкнулись внедорожники Toyota и Subaru.
Водитель и пассажир Toyota от полученных травм погибли на месте аварии. Водитель и два пассажира Subaru получили травмы. Из машины их доставали спасатели.
Обстоятельства случившегося выясняются.