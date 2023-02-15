В Кораблинском районе в ДТП с лесовозом пострадал пенсионер

Авария произошла во вторник, 14 февраля, в 16:30 на 16 километре трассы «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов».

В Кораблинском районе в ДТП с лесовозом пострадал пенсионер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла во вторник, 14 февраля, в 16:30 на 16 километре трассы «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». 67-летний водитель на «КамАЗе» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «МАКАР», которым управлял 40-летний житель Сапожка.

В аварии пострадал водитель «КамАЗа», ему оказали медпомощь. Проводится проверка.