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В Канищеве внедорожник сбил женщину на остановке
Авария произошла в среду, 15 февраля, в 05:40 на улице Интернациональной около дома № 24 корпус 1.

В Канищеве внедорожник сбил женщину на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в среду, 15 февраля, в 05:40 на улице Интернациональной около дома № 24 корпус 1. 34-летний рязанец на Mitsubishi L200 не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. В это время на ней стояла 32-летняя местная жительница. Женщина получила травмы, ей оказали медпомощь.

Проводится проверка.