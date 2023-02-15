В Кальном задержали 35-летнего рецидивиста с наркотиками

В Кальном задержали 35-летнего рецидивиста с наркотиками. Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы вечером заметили прохожего с подозрительным поведением. Мужчину остановили для проверки, но тот попытался уйти быстрым шагом. В ходе беседы рязанец признался, что у него при себе есть наркотики.

На место приехали сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Советскому району города Рязани. В ходе личного досмотра у 35-летнего рязанца изъяли сверток с производным N-метилэфедрона массой 1,5 грамма.

Задержанный оказался ранее судим за кражу и незаконный оборот наркотиков.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Его заключили под стражу.