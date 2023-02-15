В Екатеринбурге у входа в бар «В мясо» обнаружили труп

В Екатеринбурге у входа в бар «В мясо» обнаружили труп. Об этом сообщает E1.

«Проходила мимо, подошла поближе. Белые кроссовки, ярко-бирюзовый пуховик. Лицо закрыто. Кто это, мужчина или женщина — непонятно. Там на месте работают криминалисты и ППС», — рассказала изданию прохожая.

Она также сообщила, что тело накрыли черным пакетом и огородили территорию у бара лентой. Возле погибшего дежурили силовики и полицейские.

В местном СК сообщили, что тело направят на судмедэкспертизу.