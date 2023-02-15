Умер рязанский солист ансамбля народной песни «Рязаночка» Игорь Лазарев

Умер рязанский солист ансамбля народной песни «Рязаночка» Игорь Лазарев. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается в группе муниципального культурного центра.

«Игоря Николаевича отличали беззаветное служение любимому делу, преданность профессии и высокое чувство общественного долга. Мудрый наставник, настоящий мастер и творец, он посвятил себя народному музыкальному искусству, щедро даря окружающим свой талант и вдохновение. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщили в группе.