Стало известно, главврач какого медицинского учреждения попалась на взятке в Рязани

Стало известно, главврач какого медицинского учреждения попалась на взятке. Два несвязанных друг с другом источника сообщили РЗН. инфо, что речь идет о руководителе центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области Елене Паненковой.

Паненкова работала главврачом с 16 апреля 2019 года, ранее около пяти лет занимала должность замруководителя регионального Роспотребнадзора.

Напомним, по данным следствия Паненкова за три года работы в центре эпидемиологии получила взяток от сотрудников на сумму в 16 миллионов рублей