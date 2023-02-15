США планируют предоставить Украине дополнительную поддержку почти на 10 млрд долларов

США планируют предоставить Украине дополнительную поддержку почти на 10 млрд долларов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В ближайшие месяцы мы планируем предоставить $9,9 млрд и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки», — сообщал глава департамента международного содействия Госдепартамента Дафна Рэнд.

По ее словам, администрация Джо Байдена взаимодействует в этом вопросе с конгрессом.