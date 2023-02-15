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Сотрудники Рязанского приборного завода стали лауреатами премии имени Уткина
Премии Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина за 2022 год удостоены четверо сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех). Дипломы в торжественной обстановке вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Премии Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина за 2022 год удостоены четверо сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех). Дипломы в торжественной обстановке вручил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Почетного звания лауреата за разработку инновационной аппаратуры для авиации удостоены: начальник конструкторского бюро Сергей Тарасов, инженер-конструктор Ирина Елисюткина, инженер-конструктор Андрей Механиков, инженер-конструктор Виктор Хахулин. Все они трудятся в научно-техническом центре предприятия.

«Премия имени нашего соотечественника академика Владимира Уткина — это достойная награда для заводчан, высокая оценка их труда, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Инновационные разработки, успешно освоенные в серийном производстве, — это передовые изделия, повышающие конкурентоспособность нашего предприятия в частности и авиационной отрасли страны в целом. Хочу выразить признательность нашим лауреатам за высокий профессионализм, преданность делу и способность неизменно добиваться результата. Подчеркну, что специалисты АО „ГРПЗ“ неоднократно были отмечены этой премией».

Премия Рязанской области по науке и технике имени академика Уткина была учреждена в 2002 году в целях стимулирования развития научно-технического потенциала региона в сфере высоких технологий. Она присуждается за научные исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ.