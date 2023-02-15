Сасовский проект вошел в лонг-лист всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Сасовский проект вошел в лонг-лист всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Об этом в среду, 15 февраля, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Всего от Рязанской области на конкурс «Ты в игре» было подано 22 заявки. Сасовский проект «Формула здоровья», который участвует в номинации «безграничные возможности», вошел в число 250 лучших проектов конкурса. Члены команды проекта являются работниками спортивных организаций города Сасово, а сам проект « Формула здоровья » направлен на безвозмездную организацию и проведение спортивных мероприятий по видам спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Теперь они примут участие в дополнительной номинации конкурса «Народное голосование», в которой каждый желающий поддержать проект может зарегистрироваться на официальном сайте «Ты в игре» и поддержать понравившиеся инициативы.