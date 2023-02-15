Рязанские власти расширили региональные меры поддержки для всех участников СВО

Теперь ее могут получить все участники специальной военной операции. В нее входят: бесплатная юрпомощь, бесплатное предоставление соцуслуг, оздоровление в реабилитационном центре, первоочередное получение путевок в детские лагеря отдыха по линии соцзащиты.

Рязанские власти расширили региональные меры поддержки для всех участников СВО. Об этом в среду, 15 февраля, сообщается на сайте областного правительства.

Расширение мер поддержки обсудили на заседании регионального правительства. Теперь ее могут получить все участники специальной военной операции. В нее входят: бесплатная юрпомощь, бесплатное предоставление соцуслуг, оздоровление в реабилитационном центре, первоочередное получение путевок в детские лагеря отдыха по линии соцзащиты. Ранее такая мера распространялась лишь на мобилизованных."У нас принят достаточно серьезный комплекс мер поддержки мобилизованных. В специальной военной операции участвуют и другие бойцы, кадровые военные, те, кто пошел добровольцем по контракту. Сегодня предложено очень важное решение: меры поддержки, ранее действовавшие только для мобилизованных, теперь будут распространяться на всех участников СВО и их семьи. Продолжим вырабатывать нужные меры для поддержки наших защитников и их семей. Они готовятся на основе обращений рязанцев, в том числе в многофункциональный семейный центр. Скоро подобные центры откроются еще в трех районах области", — отметил губернатор Павел Малков.

Также на заседании одобрили корректировки в постановление правительства о компенсации негосударственным поставщикам социальных услуг. В частности, установили механизм предоставления субсидий НКО, участвующим в оказании услуг в рамках системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.

«Рязанская область входит в число пилотных регионов по внедрению системы долговременного ухода. Мы продолжаем работу и расширяем возможности этого эффективного механизма поддержки. Наша задача внедрить систему по всей области и сделать ее максимально доступной для нуждающихся граждан», — прокомментировал инициативу губернатор.