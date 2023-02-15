Рязанцам рассказали, как купить квартиру и получить ремонт в подарок
В настоящее время в Рязанской области наряду с льготной ипотекой популярна услуга ремонт от застройщика. В квартиру с ремонтом «под ключ» можно заселиться сразу после приобретения.
За счет большого количества квадратных метров застройщику такой ремонт на этапе строительства обходится в разы дешевле, поэтому ГК «Стройпромсервис» приготовил для жителей Рязани предложение: купить квартиру с отделкой можно в ипотеку по минимальной ставке в 3%.
Акция действует до 28 февраля.
В «ремонт в подарок» входят следующие опции:
- качественные обои с дизайном на выбор;
- ламинат;
- натяжной потолок с встроенным освещением;
- межкомнатные двери с надежной фурнитурой;
- достаточное количество розеток в каждой комнате;
- полное обустройство санузла и отделка качественной плиткой от проверенных производителей.
Заявку на подбор квартир можно оставить на сайте
Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000.
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