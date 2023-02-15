Рязанцам рассказали, как купить квартиру и получить ремонт в подарок

В настоящее время в Рязанской области наряду с льготной ипотекой популярна услуга ремонт от застройщика. В квартиру с ремонтом «под ключ» можно заселиться сразу после приобретения.

За счет большого количества квадратных метров застройщику такой ремонт на этапе строительства обходится в разы дешевле, поэтому ГК «Стройпромсервис» приготовил для жителей Рязани предложение: купить квартиру с отделкой можно в ипотеку по минимальной ставке в 3%.

Акция действует до 28 февраля.

В «ремонт в подарок» входят следующие опции:

качественные обои с дизайном на выбор;

ламинат;

натяжной потолок с встроенным освещением;

межкомнатные двери с надежной фурнитурой;

достаточное количество розеток в каждой комнате;

полное обустройство санузла и отделка качественной плиткой от проверенных производителей.

Заявку на подбор квартир можно оставить на сайте ГК «Стройпромсервис» . Количество квартир ограничено.

Телефон офиса продаж: +7 (4912) 247-000.

Официальный сайт: stroy-proms.ru