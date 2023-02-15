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Путин поручил ускорить формирование подразделений МЧС в новых регионах
Речь идет о ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Президент России Владимир Путин поручил ускорить формирование подразделений МЧС в новых регионах. Об этом в среду, 15 февраля, пишет RT.

Речь идет о ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Глава государства отметил, что спасательные службы нужно укомплектовать всем необходимым для помощи людям.

Путин попросил руководство МЧС уделить этому вопросу повышенное внимание, а также поблагодарил сотрудников министерства за работу.