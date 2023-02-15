Пригожин сообщил о возможном окружении Артемовска в марте или апреле

Пригожин сообщил о возможном окружении Артемовска в марте или апреле. Об этом основатель ЧВК «Вагнер» заявил РИА Новости.

Пригожин считает, что операция в Артемовске сковывает украинскую армию, которая перебрасывает крупные резервы для удержания города.

«Я думаю, что [окружение] это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти Leopards, сто процентов разберёмся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», — отметил Пригожин.

По его словам, город удерживают 40—50 тысяч украинских военных. Ранее Пригожин заявлял, что в ближайшее время взять Артемовск не удастся.