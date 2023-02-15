Пригожин показал живого бойца ЧВК «Вагнер», о «казни» которого сообщали в сети

Пригожин показал живого бойца ЧВК «Вагнер», о «казни» которого сообщали в сети. Видео опубликовал на своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

Евгений Пригожин рассказал, что Дмитрий Якущенко выполнял боевую задачу, заблудился и попал в плен. По его словам, в плену боец вел себя как нормальный мужчина, а вернувшись из плена принес много полезной информации.

Ранее в СМИ появилось видео о якобы казни бойца ЧВК «Вагнера» кувалдой. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что собирается обратиться в Следственный комитет из-за опубликованного видео. Евгений Пригожин отметил, что видео с казнью похоже на фильм.