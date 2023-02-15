Полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе

Полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе. Информация об этом в среду, 15 февраля, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 10 февраля 2023 года, примерно в 22:50, в Михайловском районе на 219-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Там 40-летний мужчина на грузовике Scania с полуприцепом столкнулся с Lada Priora, которым управлял 27-летний житель Волгоградской области.

Погибли водитель «Лады», его 21-летний, 22-летний, и 21-летний пассажиры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, просьба обращаться по телефону (4912)44-46-08 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.