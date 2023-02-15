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Первый пациент получил лечение на новейшем линейном ускорителе в Рязани

Губернатор Павел Малков рассказал, как скоро запустят в работу новый лечебный корпус онкодиспансера. Об этом в среду, 15 февраля, он рассказал журналистам по итогам заседания областного правительства.

По словам главы регионального минздрава Александра Пшенникова, новый лечебный корпус онкодиспансера скоро запустят в работу, несмотря на трудности с поставкой оборудования из-за санкций.

Пшенников заявил, что работа находится в завершающей стадии и уже ожидается поставка оборудования еще по 31 контракту. Также одновременно ведется прием выполненных подрядчиком работ и оформление документов, связанных с лицензированием учреждения на проведение медицинской деятельности. Глава минздрава добавил, что продолжается подготовка корпуса к стационарному оказанию медпомощи пациентам.

«Скоро запустим важнейший для региона объект — новый лечебный корпус онкодиспансера. 12 отделений, 250 коек. Возможности центра существенно больше, чем было в регионе раньше в этой сфере. Новейшее оборудование, самые современные методы лечения там должны появиться. Соответственно служба этого профиля должна выйти на принципиально новый уровень. И самое главное — пациенты здесь, в Рязани, смогут получить весь комплекс услуг. Это очень важно», — прокомментировал Малков.

Между тем, онкоцентр уже оказывает услуги, не требующие круглосуточной госпитализации. Так, например, в онкоцентр поступил линейный ускоритель. Он принял первого пациента, которому потребовался сеанс лучевой терапии.

«Нельзя ждать, пока какие-то отдельные элементы придут, их установят. Нет. Люди нуждаются в помощи уже сейчас. Поэтому готовое к эксплуатации оборудование должно начинать работать, — заявил губернатор. — Новейший линейный ускоритель уже в рабочем состоянии, его надо начинать использовать для лечения больных. Сегодня приняли первого пациента. На этом оборудовании он прошел сеанс лучевой терапии».