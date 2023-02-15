Опубликованы фото с места наезда пикапа в остановку в Канищеве

Авария произошла в среду, 15 февраля, в 05:40 на улице Интернациональной около дома № 24 корпус 1.

Опубликованы фото с места наезда пикапа в остановку в Канищеве. Кадры выложили в группе «Рязань: Канищево, Семчино, Приокский и районы…».

Авария произошла в среду, 15 февраля, в 05:40 на улице Интернациональной около дома № 24 корпус 1. 34-летний рязанец на Mitsubishi L200 не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. В это время на ней стояла 32-летняя местная жительница. Женщина получила травмы, ей оказали медпомощь.

Фото Артема Агурейкина