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Оглашен приговор рязанцу, который порезал трех мужчин. Один из них скончался

Оглашен приговор 68-летнему рязанцу, который порезал трех мужчин в Горроще. Об этом сообщает сайт прокуратуры.

Его признали виновным в убийстве и покушении на двух человек и назначили наказание в виде девяти с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.

Сам нападавший свою вину не признал и требовал суда присяжных, который признал его виновным.

Напомним, 30 июня во дворе дома на улице Стройкова трое молодых людей распивали алкоголь и к ним присоединился 68-летний рязанец. Позже между ними произошел конфликт на фоне пропажи денег. Тогда подсудимый поднялся к себе домой за ножом и начал наносить удары по всем трем мужчинам. От этих ударов 29-летний мужчина скончался на месте, а двое мужчин 36 и 44 лет удалось спасти.