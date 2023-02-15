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На Украине допустили тактические отступления из Артемовска
Об этом заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

На Украине допустили тактические отступления из Артемовска. Об этом в среду, 15 февраля, заявил пресс-секретарь восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает «КП».

По его словам, военнослужащие Украины могут отступить из Артемовска, чтобы сохранить жизни военных.

«Прежде всего, для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны», — сказал он.

Он добавил, что ВСУ важно не позволить российским военным прорвать линию обороны. Если же это случится — российские военные могут продвинуться для нанесения «главного удара», уверен Череватый.