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На Камчатке за день произошло три землетрясения

На Камчатке за день произошло три землетрясения. Об этом в среду, 15 февраля, пишет Lenta.ru.

Первое землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 02:34 по московскому времени.

Второй подземный толчок магнитудой 5,2 случился в 06:09 по московскому времени. Его ощутили жители нижних этажей зданий. Эпицентр находился на суше в 35 километрах от Усть-Камчатска.

Третье землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 11:06 по московскому времени. Его очаг находился на расстоянии около 202 километров от Усть-Камчатска.