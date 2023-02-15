Меры поддержки для мобилизованных в Рязанской области расширят на всех участников СВО

Меры поддержки для мобилизованных в Рязанской области расширят на всех участников СВО и членов их семей. Об этом в среду, 15 февраля, на заседании правительства сообщила министр соцзащиты Наталья Суворова.

Речь идет о бесплатном предоставлении социальных услуг и юридической помощи, оздоровлении в реабилитационном центре, первоочередном получении путевок в детские лагеря по линии соцзащиты.

Отмечается, что в создании соответствующего документа участвовала прокуратура Рязанской области.