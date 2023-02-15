Кадыров призвал не раскрывать число погибших на СВО

Рамзан Кадыров призвал не раскрывать число погибших на спецоперации. Об этом глава Чечни написал в своем Тelegram-канале.

Кадыров раскритиковал руководителей регионов, которые сообщают о количестве погибших. По его словам, чиновники могут манипулировать статистикой, сравнивая данные из разных регионов.

«Пишут все в мельчайших подробностях и деталях. Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом — столько. Человек ушел достойно, защищая свое государство. Так храните о нём чистую память», — написал глава Чечни.