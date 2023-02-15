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Депутат Госдумы предложил лишать маткапитала тех, кто специально едет рожать за границу
По словам первого замглавы комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а не для «финансирования тех, кто намерен из нее бежать».

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предложил лишать маткапитала тех, кто специально едет рожать за границу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат пояснил, что некоторые россиянки специально едут рожать в другие страны, чтобы ребенок мог в дальнейшем получить там паспорт, а его семья — вид на жительство.

По словам Журавлева, материнский капитал, по задумке, нужен для того, чтобы нормализовать демографическую ситуацию в стране, а не для «финансирования тех, кто намерен из нее бежать».

«Нам, конечно, нужно прикрыть эту законодательную лазейку и, конечно, лишить этой статьи дохода тех, кто за бюджетный счет увеличивает население какой-то другой страны», — добавил депутат.