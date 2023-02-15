Bloomberg: ЕС может ввести санкции против российского ФНБ и нескольких банков

В очередной пакет ограничений Евросоюза также войдут меры по борьбе с обходом санкций.

Евросоюз может ввести санкции против российского ФНБ и нескольких банков. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на черновой вариант проекта ограничительных мер, пишет РИА Новости .

В десятый по счету пакет антироссийских санкций планирует ввести ограничения против Фонда национального благосостояния, а также против Альфа-банка, Росбанка и «Тинькофф банка».

По данным агентства, Евросоюз в рамках десятого пакета санкций также планирует «заставить» банки предоставлять информацию об активах ЦБ России. В сообщении не уточняется, каким именно финансовым организациям предпишут сообщать такие данные.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в очередной пакет ограничений Евросоюза также войдут меры по борьбе с обходом санкций.