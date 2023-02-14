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Жители Спасского района просят помочь семье погорельцев
Пожар случился в деревне Городковичи. До происшествия в доме жила женщина, трое ее детей и больная мать. Местные жители организовали сбор вещей и средств для семьи погорельцев.

В Спасском районе произошел пожар в жилом доме. Пост об этом опубликовали в группе «Подслушано | Спасск».

Пожар случился в деревне Городковичи. До происшествия в доме жила женщина, трое ее детей и больная мать. Местные жители организовали сбор вещей и средств для семьи погорельцев.

«У женщины, которая тянет на своих хрупких плечах троих детей, да еще ухаживает за больной матерью, сгорел дом. Во время пожара удалось спасти только свои жизни, все вещи сгорели. Ничего не осталось! Спасск! Не проходите мимо беды! Давайте поможем! Кто чем сможет: вещами, канцтоварами, деньгами, продуктами, посудой, мебелью и так далее», — говорится в посте.

Указано, что необходимы вещи для детей в возрасте 17, восьми и пяти лет. Размеры одежды детей:

  • 17 лет — одежда 48 размер, обувь 38 размер;

  • 8 лет — одежда на 140-146 рост, обувь 34-35 размер;

  • 5 лет — одежда на 116-122 рост, обувь 32-33 размер.

Размеры женщин: одежда 50, 60 размер, обувь 38-39 размер. Также можно сделать перевод любой суммы на карту: 4276 5300 1212 6137 (Светлана Вячеславовна Г.).