Житель Рязани подозревается в незаконном обороте средств платежей

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Житель Рязани подозревается в незаконном обороте средств платежей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Безработный 34-летний рязанец, являясь фиктивным руководителем коммерческой организации, передал неизвестному банковскую бизнес-карту и мобильный телефон с подключенной к нему системой дистанционного банковского обслуживания по расчетному счету указанной организации. Таким образом мужчина сбыл электронные средства, предназначенные для незаконного приема, выдачи и перевода денег.

Выяснилось, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).