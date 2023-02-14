В Ярославской области произошел разрыв газопровода

В Ярославской области произошел разрыв газопровода. Об этом во вторник, 14 февраля, информирует агентство ТАСС.

Инцидент произошел вечером 13 февраля. В Мышкинском районе на газопроводе произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекли восемь человек и две единицы техники.

«13 февраля в 18:56 мск на резервной нитке подводного перехода магистрального газопровода „Ухта — Торжок — 3“ через реку Волга (в пойменной части) произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Транспортировка газа обеспечивается в полном объеме по параллельным ниткам газопроводов», — пояснили агентству.

Проводится расследование причин произошедшего.