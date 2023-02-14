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В Тульской области два человека погибли после лобового столкновения легковушки и автобуса
Авария произошла во вторник, 14 февраля, в 10:55 в Кимовском районе.

В Тульской области два человека погибли после лобового столкновения легковушки и автобуса. Об этом пишет сайт телеканала «Первый Тульский».

Авария произошла во вторник, 14 февраля, в 10:55 в Кимовском районе. На 17 километре трассы Р-132 «Кимовск-Новольвовск» лоб в лоб столкнулись Lada Largus и «ГАЗ», следовавший по маршруту № 109 «Кимовск — Новольвовск».

Сообщается, что 56-летний водитель легковушки выехал на «встречку», где столкнулся с автобусом, за рулем которого был 31-летний мужчина.

От полученных травм водитель и пассажир Lada погибли на месте ДТП, водитель и шесть пассажиров автобуса получили травмы. Их доставили в больницу.